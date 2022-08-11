В Сочи автобус с пассажирами протаранил автомобили, скатившись с горы
Происшествия
11.08.2022 21:56
Массовое ДТП произошло 11 августа в 17:20 на улице Механизаторов в Хостинском районе.
По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai при подъеме в гору скатился вниз и врезался в припаркованный автомобиль Kia, который сдвинулся и врезался в автомобиль Toyota. Автобус Hyundai продолжил катиться вниз и врезался в автомобиль Kia.
В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
В соцсетях уточнили, что с горы скатился автобус № 103 с пассажирами. По неподтвержденной информации, у автобуса отказали тормоза.
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