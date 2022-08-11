В Сочи автобус с пассажирами протаранил автомобили, скатившись с горы

Фото t.me/chp_sochi

Массовое ДТП произошло 11 августа в 17:20 на улице Механизаторов в Хостинском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai при подъеме в гору скатился вниз и врезался в припаркованный автомобиль Kia, который сдвинулся и врезался в автомобиль Toyota. Автобус Hyundai продолжил катиться вниз и врезался в автомобиль Kia.

В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

В соцсетях уточнили, что с горы скатился автобус № 103 с пассажирами. По неподтвержденной информации, у автобуса отказали тормоза.

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