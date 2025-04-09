В Сочи агрессор с ножом ворвался в квартиру соседей из-за шума ребенка

Инцидент произошел 8 апреля около 10:00 на улице Каспийской, 68 в Адлерском районе города-курорта.

О произошедшем в соцсетях рассказал житель квартиры. По его словам, неадекватный мужчина с ножом ворвался в квартиру и угрожал «всех зарезать». По нападавшего, его разбудил ребенок, прошедший по этажу с сумкой. После конфликта злоумышленник ушел домой.

В полиции подтвердили, что 8 апреля в отдел полиции Адлерского района Сочи поступило сообщение от местного жителя о том, что в его квартиру ворвался мужчина и угрожает ножом. Сотрудники полиции прибыли на место, задержали 55-летнего подозреваемого и доставили в отдел.

«Нож у него изъяли и направили на экспертизу. В настоящее время мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводится проверка для принятия дальнейшего решения», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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