Мужчина с ножом напал на женщину у ТРЦ «Красная площадь» в Анапе

Информация о происшествии появилась 28 марта в местных пабликах. Инцидент зафиксировали на видео подростки, ставшие свидетелями нападения.

По словам очевидцев, нетрезвый мужчина напал на женщину с ножом. У пострадавшей наблюдалось кровотечение из головы. На место вызвали полицию и скорую помощь. Не дождавшись их приезда, нападавший и жертва ушли вместе.

Опубликованным видео заинтересовались в полиции. Правоохранители проводят проверку.

«По данному факту в ОМВД России по Анапе зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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