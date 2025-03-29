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Мужчина с ножом напал на женщину у ТРЦ «Красная площадь» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-s-nozhom-napal-na-zhenshhinu-u-trts-krasnaya-ploshhad-v-anape
Мужчина с ножом напал на женщину у ТРЦ «Красная площадь» в Анапе
Фото t.me/chp_krd

Информация о происшествии появилась 28 марта в местных пабликах. Инцидент зафиксировали на видео подростки, ставшие свидетелями нападения.

По словам очевидцев, нетрезвый мужчина напал на женщину с ножом. У пострадавшей наблюдалось кровотечение из головы. На место вызвали полицию и скорую помощь. Не дождавшись их приезда, нападавший и жертва ушли вместе.

Опубликованным видео заинтересовались в полиции. Правоохранители проводят проверку.

«По данному факту в ОМВД России по Анапе зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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