В Армавире грабитель спровоцировал драку с прохожим и забрал его телефон

Полиция в Армавире задержала 27-летнего местного жителя, который устроил драку с прохожим и похитил выпавший из его рук смартфон.

Информация о преступлении поступила в полицию из медицинского учреждения, куда пострадавший попал с травмами. Он рассказал, что на улице к нему подошел незнакомец и спровоцировал конфликт, переросший в драку. Во время потасовки пострадавший выронил гаджет, который злоумышленник подобрал и скрылся с места происшествия.

Сумма ущерба составила 75 тыс. рублей. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный телефон изъяли и вернули законному владельцу.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает официальный Telegram-канал ОМВД России по Армавиру.

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