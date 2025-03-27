В Краснодаре грабитель из Дагестана сорвал цепь с шеи друга на Красноармейской

С сообщением о грабеже в отдел полиции Центральном округа обратился местный житель.

Молодой человек рассказал, что на улице Красноармейской знакомый сорвал с его шеи цепочку из золота стоимость около 100 тыс. рублей и скрылся.

Правоохранители установили личность грабителя. Им оказался 20-летний уроженец Дагестана. Он испугался ответственности и сознался. Грабитель рассказал, что во время совершения преступления был пьян.

Похититель вернул цепь хозяину на следующий день. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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