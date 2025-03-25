Молодой рецидивист избил и ограбил прохожего на остановке в Краснодаре

В дежурную часть полиции Краснодара с сообщением о грабеже обратился местный житель.

Правоохранители выяснили, что на остановке на улице Митинской поссорились двое мужчин. Один из них несколько раз ударил второго кулаком в лицо, после чего сорвал с шеи цепочку и скрылся. Заявитель отметил, что украденное украшение — бижутерия, поэтому причиненный ущерб оценил всего в 700 рублей.

В результате проведенного розыска сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника, его задержали на одной из улиц краевой столицы. Грабителем оказался ранее судимый за аналогичные преступления 21-летний житель Белореченского района. Похищенную вещь вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело, нападавшего заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: на Кубани задержали мужчину, укравшего пожертвования из мечети.