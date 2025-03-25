На Кубани задержали мужчину, укравшего пожертвования из мечети

Преступление произошло в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Житель Ставропольского края похитил ящик с пожертвованиями из мечети. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Имам мечети обратился в полицию. Оперативники задержали подозреваемого на территории Краснодарского края. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что деньги уже успел потратить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

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Полицейские выехали на место и установил, что пропало 960 тыс. рублей, однако следов взлома не было. Установили, что деньги похитила подруга пострадавшей. Выяснилось, что 46-летняя злоумышленница воспользовалась моментом, пока была в гостях, и крала наличность. Деньги она спрятала у себя на кухне в вытяжке.

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