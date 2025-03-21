Жительница Сочи украла у подруги 1 млн рублей и спрятала в кухонной вытяжке

В полицию поселка Лоо обратилась местная и сообщила о том, что у нее пропала крупная сумма денег.

Полицейские выехали на место и установил, что пропало 960 тыс. рублей, однако следов взлома не было. Установили, что деньги похитила подруга пострадавшей. Выяснилось, что 46-летняя злоумышленница воспользовалась моментом пока была в гостях и крала наличность. Деньги она спрятала у себя на кухне в вытяжке.

В отношении подозреваемой возбудил уголовное дело о краже, ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: краснодарец после развода оплатил с карты экс-жены такси и корм для животных. В дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа краевой столицы обратилась 27-летняя женщина и сообщила о том, что с ее банковской карты пропали деньги.

Полицейские провели проверку и установили, что к исчезновению денег причастен бывший 32-летний супруг пострадавшей. Выяснилось, что мужчина после расставания с супругой не отвязал ее банковскую карту от своего личного кабинета в интернет-сервисах и оплатил ее деньгами поездку на такси и корм для домашних животных. В отношении краснодарца возбудили уголовное дело о краже.

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