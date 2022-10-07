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В Сочи агрессивный мужчина устроил скандал на заправке

Происшествия
07.10.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-agressivnyj-muzhchina-ustroil-skandal-na-zapravke
В Сочи агрессивный мужчина устроил скандал на заправке
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Конфликт на АЗС пресекли сотрудники Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были на маршруте патрулирования на Курортном проспекте и заметили, что на автозаправке происходит конфликт. Росгвардейцы вмешались и выяснили, что 39-летний посетитель устроил скандал с персоналом, он оскорблял девушку-кассира. В ответ на замечания охранника АЗС нарушитель порядка начал вести себя агрессивно.

Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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