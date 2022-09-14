В Краснодаре пьяный дебошир после празднования дня рождения побил машины во дворе многоэтажки
Инцидент произошел вечером 14 сентября во дворе многоквартирных домов на улице Лавочкина в микрорайоне Гидростроителей.
Видеозапись с места происшествия в соцсетях опубликовали местные жители. На кадрах видно, как во дворе многоэтажки неизвестный мужчина бьет ногами по припаркованным автомобилям.
«В полицию позвонили местные жители и сообщили о том, что неизвестный мужчина хулиганит и наносит повреждения машинам. На место прибыл ближайший наряд ППС. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, у которого был день рождения. В отношении нарушителя составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчине грозит административный арест до 15 суток», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту повреждения автомобилей в полиции проводится проверка. Устанавливают точное число машин, которые повредил злоумышленник. По окончании проверки примут процессуальное решение.
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