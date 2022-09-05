В Краснодаре неизвестные скинули с 16 этажа на машину горшок с цветком

В Краснодаре неизвестные скинули с 16 этажа на машину горшок с цветком

Инцидент произошел в ночь на 5 сентября во дворе многоэтажки на улице 40 лет Победы. Горшок пробил лобовое стекло иномарки.

«Лобовое стекло автомобиля насквозь пробито большим горшком с цветком, стоявшим в холле на 16 этаже. Рядом пешеходный тротуар с активным движением, особенно в воскресенье вечером. Только чудом никого не убило», — написали очевидцы.

По данному факту полиция начала проверку.

«Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к этому», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Также правоохранители заинтересовались видео, на котором видно, как пьяный мужчина бьет бутылки об припаркованную машину. Это произошло 4 сентября на улице Восточно-Кругликовской, 69.

«Данный дебошир разбивал бутылки с пивом, колотил забор. Повредил бутылкой капот нашей машины. Возможно еще несколько машин ударил», — написал владелец иномарки.

Сейчас полиция устанавливает личность дебошира.

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