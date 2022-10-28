В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию Сочи от владельцев недвижимости поступило несколько похожих сообщений о мошенничестве.

По словам пострадавших, они сдавали женщине в аренду на сутки жилье, а позже узнавали, что дом или квартира арендована на длительный срок другими людьми. По подозрению в мошенничестве оперативники задержали 36-летнюю жительницу Славянска-на-Кубани.

Выяснилось, что злоумышленница в интернете подыскивала объявления о сдаче квартиры на короткий срок, договаривалась с владельцем, оплачивала сутки, и в тот же день, представляясь хозяйкой квартиры, сдавала ее на длительный срок другим людям. Всего мошенница оказалась причастна к 15 подобным фактам, ущерб составил около 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую на время расследования поместили под стражу, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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