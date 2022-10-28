Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок

Происшествия
28.10.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-aferistka-pod-vidom-rieltora-snimala-zhile-na-sutki-a-potom-sdavala-ego-na-dlitelnyj-srok
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию Сочи от владельцев недвижимости поступило несколько похожих сообщений о мошенничестве.

По словам пострадавших, они сдавали женщине в аренду на сутки жилье, а позже узнавали, что дом или квартира арендована на длительный срок другими людьми. По подозрению в мошенничестве оперативники задержали 36-летнюю жительницу Славянска-на-Кубани.

Выяснилось, что злоумышленница в интернете подыскивала объявления о сдаче квартиры на короткий срок, договаривалась с владельцем, оплачивала сутки, и в тот же день, представляясь хозяйкой квартиры, сдавала ее на длительный срок другим людям. Всего мошенница оказалась причастна к 15 подобным фактам, ущерб составил около 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую на время расследования поместили под стражу, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: в Сочи будут судить мошенницу, обманом присвоившую недвижимость знакомых на 23 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях