В Сочи 8 октября временно изменится расписание «Ласточек»
Общество
06.10.2022 14:12
На участке Сочи — Имеретинский Курорт 8 октября пригородные поезда не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня».
Изменения введут в связи с проведением футбольного матча Российской Премьер-Лиги. Он пройдет 8 октября на стадионе «Фишт», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Подробную информацию о расписании поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.
Читайте также: маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- С начала года миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 3,5 раза
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?