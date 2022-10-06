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В Сочи 8 октября временно изменится расписание «Ласточек»

Общество
06.10.2022 14:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-8-oktyabrya-vremenno-izmenitsya-raspisanie-lastochek
В Сочи 8 октября временно изменится расписание «Ласточек»
Фото пресс-службы администрации Сочи

На участке Сочи — Имеретинский Курорт 8 октября пригородные поезда не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня».

Изменения введут в связи с проведением футбольного матча Российской Премьер-Лиги. Он пройдет 8 октября на стадионе «Фишт», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Подробную информацию о расписании поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.

Читайте также: маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи.

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