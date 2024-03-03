В Сочи 8 марта пройдет забег «Женская миля»

Мероприятия начнется в 10:00. Маршрут забега пройдет от площади Южного молла через Приморской набережной.

Организаторы подготовили для участниц три дистанции в зависимости от уровня физической подготовки.

«Забег «Женская миля» — это одно из самых ярких спортивных событий весны. Такие мероприятия в нашем Сочи делают физкультуру и спорт популярнее», — сказал глава департамента спорта Сочи Анатолий Мирошников.

Принять участие в «Женской миле» могут все желающие. Зарегистрироваться можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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