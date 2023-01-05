В Сочи 6 января ожидаются сильные дожди с грозой и ураганный ветер

По прогнозу синоптиков, в четверг на курорте резко испортится погода. Сильные дожди с грозой пройдут утром и днем. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

В предгорьях дождь будет переходить в мокрый снег. Местами произойдет налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

По поручению мэра Сочи все городские службы перешли на усиленный режим работы. Жителей и гостей курорта призвали временно воздержаться от отдыха у воды, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности и не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями.

Спасатели дополнительно проинформируют людей об ухудшении погоды в городе через громкоговорители на автомобилях и сиренно-речевые установки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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