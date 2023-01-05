В Сочи 6 января ожидаются сильные дожди с грозой и ураганный ветер
По прогнозу синоптиков, в четверг на курорте резко испортится погода. Сильные дожди с грозой пройдут утром и днем. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.
В предгорьях дождь будет переходить в мокрый снег. Местами произойдет налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
По поручению мэра Сочи все городские службы перешли на усиленный режим работы. Жителей и гостей курорта призвали временно воздержаться от отдыха у воды, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности и не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями.
Спасатели дополнительно проинформируют людей об ухудшении погоды в городе через громкоговорители на автомобилях и сиренно-речевые установки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в горах Сочи в ближайшие дни ожидается сход лавин. 6 и 7 января на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря будет лавиноопасно.
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России