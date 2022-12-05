В Сочи 6 декабря пройдет всероссийский финал «Школьной лиги самбо»
Краснодарский край на этих соревнованиях представят 16 самбистов. Это ученики школы № 33 из станицы Архангельской Тихорецкого района и школы № 10 Тимашевского района.
На пути к решающим схваткам борцы преодолели внутришкольный, а затем муниципальный и зональный этапы. Самбо в Краснодарском крае, как и во всей стране, уделяют особое внимание. «Школьная лига самбо» появилась на Кубани в 2018 году.
«Это российский вид спорта. Это самобытность, аутентичность. И, конечно, важно, когда ребенок занимается не просто спортом, но и спорт связан с историей. Это познание себя, открытие себя. Это корни», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
На краевом уровне за выход в решающую стадию сражались 4,5 тыс. детей. Сначала самбисты выполнили нормативы комплекса ГТО, затем сразились в медальных схватках. В 10 весовых категориях прошло 30 поединков.
В 2021 году всероссийский финал турнира прошел в Краснодаре. На этот раз сильнейших самбистов примет сочинский Ледовый дворец «Большой».
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