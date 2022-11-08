В Краснодаре прошел финал «Школьной лиги самбо»

Видео канала «Кубань 24»

Турнир в «Баскет-холле» растянулся на два дня. Сначала дети выполнили нормативы комплекса ГТО, затем сразились в схватках за медали.

В 10 весовых категориях состоялось 30 поединков. За медали боролись юноши и девушки в возрасте от 12 до 14 лет.

«Сильная девочка из Северского района, из Афипского. На протяжении двух–трех лет я ей проигрывала. А сегодня я ее победила», — сказала победительница «Школьной лиги самбо» Дарья Кирьянова.

«Шел упорно к этой цели. Поединок сложный, но в жизни таких будет много. С ними нужно справляться», — поделился победитель «Школьной лиги самбо» Артем Еременко.

Проект существует четвертый год, с тех пор как самбо вошло в программу школьных уроков физкультуры. В этот раз в турнире участвовали 4,5 тыс. детей. Сначала проводились внутришкольные соревнования, затем муниципальные и зональные. В финальный этап пробились школьники из 16 районов Кубани.

«В Японии практикуется дзюдо в школьной программе. Если посмотрим на Америку, то в колледжах обязательно должен быть американский футбол, в Корее — тхэквондо. Безусловно должно быть место для нашего самобытного вида спорта. У нас есть самбо, у нас есть художественная гимнастика. Мы должны их развивать и популяризировать», — сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Командный зачет выиграла школа № 33 из станицы Архангельской Тихорецкого района. Вторыми стали представители школы № 10 Тимашевского района. Эти команды попали во всероссийский финал. В прошлом году он прошел в Краснодаре, а в этом — состоится в Сочи в начале декабря.