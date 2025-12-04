В Сочи 40 новых автобусов вышли на городские маршруты

Всего до конца года парк общественного транспорта Сочи пополнят 75 новых автобусов.

Глава города-курорта Андрей Прошунин 4 декабря рассказал, что первая партия из 40 автобусов уже вышла на улицы. Остальные 35 единиц прибудут в ближайшие 10 дней. По его словам, были закуплены автобусы модели КамАЗ ВЕГА, ГАЗель Сити и ПАЗ Вектор Некст.

«Осмотрел новые автобусы. Их приобретение частными перевозчиками стало возможным благодаря участию Сочи в федеральном проекте «Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения». Поддержка Министерства промышленности и торговли Российской Федерации покрыла 40% стоимости автобусов, став существенным подспорьем нашим коммерческим компаниям», — сказал Прошунин.

Он отметил, что такой транспорт лучше всего подходит для сложного рельефа Сочи. Автобусы маневренные, оснащены мощной системой кондиционирования и полностью соответствуют нормам безопасности и требованиям безбарьерной среды.

«Неоднократно на встречах с жителями получал просьбы заменить автобусы на городских и сельских направлениях, обещание выполняем. В Сочи мы активно используем возможности государственных программ для повышения качества жизни горожан. Ранее, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», город уже получил 172 автобуса большого и среднего класса, а также девять электробусов», — написал Прошунин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в Сочи, благодаря участию коммерческих автопредприятий в программе Минпромторга России, планируют поставить новые автобусы среднего класса.

