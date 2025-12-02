За неделю Краснодарский край получил 50 новых автобусов по нацпроекту
Государственная транспортная лизинговая компания за прошедшую неделю передала 28 регионам РФ более 900 автобусов.
По программе льготного лизинга Краснодарский край получил 50 автобусов. Наибольшее пополнение парка общественного транспорта произошло в Нижегородской области, куда передали 93 машины.
Московская область и Санкт-Петербург получили по 87 и 60 автобусов соответственно. Кроме того, машины направили в Дагестан (45), Тульскую (36) и Омскую (35) области, Бурятию (30), Республику Марий-Эл (28), Ленинградскую (26), Тюменскую (24) и Курганскую (23) области, Татарстан (18) и другие регионы.
На автобусные маршруты выйдут новые отечественные ПАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ и КАВЗ. Технику обновляют по линии Минтранса РФ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по госпрограмме Минпромторга РФ, сообщает официальный Telegram-канал Министерства транспорта России.
