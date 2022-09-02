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В Сочи 4 и 5 сентября ожидаются град, грозы и шквалистый ветер

Общество
02.09.2022 13:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-4-i-5-sentyabrya-ozhidayutsya-grad-grozy-i-shkvalistyj-veter
В Сочи 4 и 5 сентября ожидаются град, грозы и шквалистый ветер
Фото пресс-службы администрации Сочи

На территории города-курорта объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Сочи стоит воздержаться от отдыха у воды. Настоятельно не рекомендуется оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

В Сочи 4 и 5 сентября местами ожидаются сильные дожди. Вероятны ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сходы селей и оползней. На участке Магри — Веселое над морем могут сформироваться смерчи.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению главы города Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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