В Сочи 4 и 5 сентября ожидаются град, грозы и шквалистый ветер
Общество
02.09.2022 13:35
На территории города-курорта объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Сочи стоит воздержаться от отдыха у воды. Настоятельно не рекомендуется оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.
В Сочи 4 и 5 сентября местами ожидаются сильные дожди. Вероятны ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
Возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сходы селей и оползней. На участке Магри — Веселое над морем могут сформироваться смерчи.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению главы города Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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