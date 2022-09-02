В Анапе продлили запрет на выход в море на матрасах и катамаранах
Днем 2 сентября в городе-курорте ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Региональное управление МЧС опубликовало предупреждение о соблюдении мер безопасности на воде. Специалисты в очередной раз проверят пляжи края и продолжат рейды по популярным местам купания.
«Важно не оставлять без присмотра детей, не употреблять спиртные напитки, не купаться в неустановленных местах, а только там, где купание разрешено и обследовано дно», — сообщил и. о. руководителя Краснодарского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Есауленко.
В крае ожидается жаркое начало осени. Синоптики прогнозируют высокую температуру воздуха минимум до середины сентября. Например, в Анапе 2 сентября вода в море прогрелась до +27 ℃, что выше средних показателей на 3 ℃.
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