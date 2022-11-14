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В Сочи Юрий Лоза получил 8 месяцев колонии за контрабанду немаркированных сигарет из Абхазии

Происшествия
14.11.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-4-chelovek-osudili-za-kontrabandu-nemarkirovannyh-sigaret-iz-abhazii-stoimostyu-2-mln-rublej
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Сочи трех мужчин и женщину 14 ноября осудили за контрабанду немаркированных сигарет из Абхазии стоимостью 2 млн рублей. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор вынес суд Сочи.

По данным следствия, в конце 2020 года Эдуард Миносян, Волетта Адлейба, Ахледдин Багиров и Юрий Лоза купили в Абхазии 20 тыс. пачек сигарет в заводской упаковке и без акцизных марок. Они незаконно ввезли сигареты в Россию поездом Сухум — Москва.

Злоумышленники спрятали контрабанду в полости над потолочной панелью тамбуров пассажирских вагонов. Рыночная стоимость ввезенного товара составила более 2 млн рублей. Всю контрабандную табачную продукцию изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Обвиняемые признаны виновными в контрабанде сигарет в крупном размере. Эдуарда Миносяна также признали виновным в изготовлении в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Суд приговорил Миносяна к 5,5 годам лишения свободы, Адлейбе суд назначил 4 года лишения свободы, Багирову — 4,5 года и Лозе — 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание им предстоит в колониях общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: в Краснодарском крае изъяли партию немаркированных сигарет на 2,3 млн рублей.

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