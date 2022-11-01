В Краснодарском крае изъяли партию немаркированных сигарет на 2,3 млн рублей

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские провели рейды по торговым точкам в Анапе и в Новороссийске.

В результате из магазинов изъяли более 28,7 тыс. пачек сигарет без акцизных марок общей стоимостью 2,3 млн рублей. Нелегальные сигареты были предназначены для продажи.

В Новороссийске в отношении реализаторов возбудили уголовное дело о незаконном обороте немаркированной продукции. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

В Анапе по факту торговли немаркированными сигаретами еще проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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