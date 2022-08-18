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В Сочи 3 сентября временно ограничат движение из-за экомарафона

Общество
18.08.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-3-sentyabrya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-iz-za-eko-marafona
В Сочи 3 сентября временно ограничат движение из-за экомарафона
Фото пресс-службы администрации Сочи

Участники экомарафона «Реки бегут» 3 сентября стартуют от Южного мола Сочинского морского порта. Они преодолеют дистанцию по улицам вблизи главных достопримечательностей и пробегут вдоль набережной реки Сочи.

В день забега с 5:00 до 12:00 движение транспорта ограничат от площади Южного мола по улицам Несебрской, Конституции СССР до пересечения с Парковой. Также по улице Круизная гавань, Москвина, Орджоникидзе, Театральной, Черноморской до пересечения с Комсомольской.

«В Год экологии, который был объявлен главой Сочи Алексеем Копайгородским, в городе проводятся различные мероприятия экологической направленности. Марафон «Реки бегут» должен привлечь внимание к повестке сохранения водоемов города», — сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Для участия в экомарафоне доступны дистанции 1 км, 5 км и 10 км, а также полумарафон 21,1 км. Зарегистрироваться можно по ссылке, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи с 1 сентября введут льготный проездной для школьников.

 

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