В Сочи 3 декабря стартует новый сезон автогонок Sochi Drift Challenge
Спорт
01.12.2022 13:32
Первый этап чемпионата пройдет 3 и 4 декабря на «Сочи Автодроме». Финал гонок — 25 и 26 марта 2023 года.
Сезон 2022–2023 состоит из четырех этапов. Он впервые пройдет на разных конфигурациях на треке в Сочи. В чемпионате примут участие более 100 спортсменов из России и ближнего зарубежья. Среди них есть как именитые пилоты, так и новички.
Прямые трансляция квалификации и финала всех этапов Sochi Drift Challenge будут передавать в официальной группе во «ВКонтакте», пишет «Чемпионат».
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