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В Сочи 29 июня ограничат движение на улице Пархоменко

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-29-iyunya-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-parhomenko
В Сочи 29 июня ограничат движение на улице Пархоменко
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в муниципальном центре управления Сочи.

По данным МЦУ, 29 июня с 9:00 до 18:00 на участке улицы Пархоменко в Адлерском районе будут проводить работы по капремонту воздушной линии электропередачи.

Из-за недостаточной ширины проезжей части, на которой будет находиться габаритная спецтехника, движение транспорта на участке улицы будет ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут, сообщает МЦУ Сочи.

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