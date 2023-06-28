В Сочи 29 июня ограничат движение на улице Пархоменко

Об этом сообщили в муниципальном центре управления Сочи.

По данным МЦУ, 29 июня с 9:00 до 18:00 на участке улицы Пархоменко в Адлерском районе будут проводить работы по капремонту воздушной линии электропередачи.

Из-за недостаточной ширины проезжей части, на которой будет находиться габаритная спецтехника, движение транспорта на участке улицы будет ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут, сообщает МЦУ Сочи.

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