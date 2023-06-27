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Летом по ночам ограничат движение грузовиков на 20 улицах в центре Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/letom-po-nocham-ogranichat-dvizhenie-gruzovikov-na-20-ulitsah-v-tsentre-sochi
Летом по ночам ограничат движение грузовиков на 20 улицах в центре Сочи
Летом по ночам ограничат движение грузовиков на 20 улицах в центре Сочи

В 2023 году с 15 июля до 31 сентября в период с 8:00 до 20:00 на автодорогах общего пользования приостановят движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 2 т.

Такие меры введут для эффективной организации дорожного движения и снижения загрузки дорог.

Ограничение будет действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на улицах Виноградной, Войкова, Горького, Воровского, Егорова, Кооперативной, Конституции, Красной, Орджоникидзе, Островского, Поярко, Парковой, Роз, Соколова, Северной, Советской, Тоннельной, Театральной, Черноморской, Юных Ленинцев и переулке Морском.

Организации потребительской сферы должны организовать погрузки или выгрузки товаров у торговых объектов с 20:00 до 8:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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