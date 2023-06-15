На трассе Джубга — Сочи до сентября ограничат движение грузовиков

Временные ограничительные меры для водителей большегрузных автомобилей вводят для снижения загрузки автомобильных дорог.

С 15 июля до 15 сентября ограничат движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 15 т. по двум основным туристическим направлениям:

автодороге А-147 Джубга — Сочи на всем протяжении: с 8:00 до 21:00 с пятниц по воскресенье каждую неделю;

трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский от станица Северской до Крымска с 8:00 до 20:00 каждый день.

«Меры приняты с целью разгрузки федеральных трасс для беспрепятственного пассажирского транспортного потока в течение высокого курортного сезона», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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