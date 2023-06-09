Реверсивное движение на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги отменили до конца летнего сезона

Первый этап дорожных работ на трассе между Горячим Ключом и Джубгой завершили до пика сезона.

Ремонт трассы приостановили до 15 сентября. В связи с этим до середины сентября реверсивное движение сняли.

При этом продолжатся долгосрочные плановые работы, в том числе подпорных стен и искусственных сооружений. Дорожники обеспечат непрерывное бесперебойное движение в обе стороны, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Читайте также: дорожники запустили движение по четырем полосам трассы М-4 «Дон» от въезда в Геленджик до Марьиной Рощи.