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Дорожники запустили движение по четырем полосам трассы М-4 «Дон» от въезда в Геленджик до Марьиной Рощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorozhniki-zapustili-dvizhenie-po-chetyrem-polosam-trassy-m-4-don-ot-vezda-v-gelendzhik-do-marinoj-roshhi
Дорожники запустили движение по четырем полосам трассы М-4 «Дон» от въезда в Геленджик до Марьиной Рощи
Фото t.me/avtodorgk

По данным ГК «Автодор», благодаря этому удалось добиться повышения пропускной способности федеральной трассы М-4 в Геленджике еще до пика курортного сезона.

Уже запущено рабочее движение по четырем полосам на протяжении всего участка с 1512-го по 1517-й км трассы М-4 «Дон»— от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи. На въезде в Кабардинку открыли рабочее движение по новой транспортной развязке. Это позволило ликвидировать левый поворот на 1522-м км федеральной трассы и убрать светофор, перед которым в часы пик скапливалась пробка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Автодор».

Также открыли все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского, разворотная петля около Марьиной рощи. Работы по обустройству участка трассы в Геленджике продолжаются.

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