В Сочи 26 ноября временно изменится расписание «Ласточек»
Общество
25.11.2022 16:01
На участке Сочи — Имеретинский Курорт 26 ноября пригородные поезда не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня».
Изменения введут в связи с проведением футбольного матча Кубка России. Он пройдет 26 ноября на стадионе «Фишт», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Подробную информацию о расписании поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.
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