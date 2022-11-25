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В Сочи 26 ноября временно изменится расписание «Ласточек»

Общество
25.11.2022 16:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-26-noyabrya-vremenno-izmenitsya-raspisanie-lastochek
В Сочи 26 ноября временно изменится расписание «Ласточек»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На участке Сочи — Имеретинский Курорт 26 ноября пригородные поезда не будут останавливаться на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня».

Изменения введут в связи с проведением футбольного матча Кубка России. Он пройдет 26 ноября на стадионе «Фишт», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Подробную информацию о расписании поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.

Читайте также: между Краснодаром и Анапой запустили два новых рейса «Ласточки».

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