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Между Краснодаром и Анапой запустили два новых рейса «Ласточки»

Общество
13.10.2022 16:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-krasnodarom-i-anapoj-zapustili-dva-novyh-rejsa-lastochki
Между Краснодаром и Анапой запустили два новых рейса «Ласточки»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

РЖД продолжает прорабатывать удобные маршруты в ЮФО. Новые рейсы «Ласточки» между Краснодаром и Анапой запустили с 13 октября.

«Их расписание увязано с расписанием пригородных поездов сообщением Анапа – Керчь Южная», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

«Ласточки» между краевым центром и курортом будут отправляться дважды в день:

  • из Краснодара: в 6:05 (прибытие в 8:47) и в 15:47 (прибытие в 18:43);
  • из Анапы: в 9:07 (прибытие в 11:44) и в 21:53 (прибытие в 0:27).

По пути следования поезд будет делать остановки на станциях: Варениковская, Разъезд 9 км, Абинская, Северская и Афипская.

Читайте также: по Крымскому мосту проехали первые «Ласточки» из Керчи в Анапу.

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