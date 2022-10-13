Между Краснодаром и Анапой запустили два новых рейса «Ласточки»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

РЖД продолжает прорабатывать удобные маршруты в ЮФО. Новые рейсы «Ласточки» между Краснодаром и Анапой запустили с 13 октября.

«Их расписание увязано с расписанием пригородных поездов сообщением Анапа – Керчь Южная», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

«Ласточки» между краевым центром и курортом будут отправляться дважды в день:

из Краснодара: в 6:05 (прибытие в 8:47) и в 15:47 (прибытие в 18:43);

из Анапы: в 9:07 (прибытие в 11:44) и в 21:53 (прибытие в 0:27).

По пути следования поезд будет делать остановки на станциях: Варениковская, Разъезд 9 км, Абинская, Северская и Афипская.

Читайте также: по Крымскому мосту проехали первые «Ласточки» из Керчи в Анапу.