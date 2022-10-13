Между Краснодаром и Анапой запустили два новых рейса «Ласточки»
Общество
13.10.2022 16:07
РЖД продолжает прорабатывать удобные маршруты в ЮФО. Новые рейсы «Ласточки» между Краснодаром и Анапой запустили с 13 октября.
«Их расписание увязано с расписанием пригородных поездов сообщением Анапа – Керчь Южная», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
«Ласточки» между краевым центром и курортом будут отправляться дважды в день:
- из Краснодара: в 6:05 (прибытие в 8:47) и в 15:47 (прибытие в 18:43);
- из Анапы: в 9:07 (прибытие в 11:44) и в 21:53 (прибытие в 0:27).
По пути следования поезд будет делать остановки на станциях: Варениковская, Разъезд 9 км, Абинская, Северская и Афипская.
Читайте также: по Крымскому мосту проехали первые «Ласточки» из Керчи в Анапу.
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