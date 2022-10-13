По Крымскому мосту проехали первые «Ласточки» из Керчи в Анапу
Общество
13.10.2022 13:32
Такие поездки двумя пятивагонными составами класса «Премиум» будут выполняться регулярно. В расписании предусмотрели три рейса в день.
Время в пути — 2 часа 60 минут. Минтранс пояснил, что график поездов свяжут с регулярным автобусным сообщением. На первом поезде уже проехали около 100 пассажиров, сообщил перевозчик. Всего же в электропоезде 349 посадочных мест, общая вместимость состава — до 1 тыс. пассажиров.
Сообщается, что железная дорога на Крымском мосту пока не электрифицирована. Часть пути поезд совершает на тепловой тяге.
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