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По Крымскому мосту проехали первые «Ласточки» из Керчи в Анапу

Общество
13.10.2022 13:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-krymskomu-mostu-proehali-pervye-lastochki-iz-kerchi-v-anapu
Видео канала «Кубань 24»

Такие поездки двумя пятивагонными составами класса «Премиум» будут выполняться регулярно. В расписании предусмотрели три рейса в день.

Время в пути — 2 часа 60 минут. Минтранс пояснил, что график поездов свяжут с регулярным автобусным сообщением. На первом поезде уже проехали около 100 пассажиров, сообщил перевозчик. Всего же в электропоезде 349 посадочных мест, общая вместимость состава — до 1 тыс. пассажиров.

Сообщается, что железная дорога на Крымском мосту пока не электрифицирована. Часть пути поезд совершает на тепловой тяге.

Читайте также: через Керченскую паромную переправу уже перевезли более 9 тыс. пассажиров и 1,7 тыс. машин.

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