В Сочи 26 ноября из-за футбольного матча временно изменится расписание электричек

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

В день встречи ФК «Сочи» с ЦСКА в рамках турнира Фонбет Кубок России пригородные поезда не будут останавливаться в пунктах «Известия» и «Олимпийская деревня».

Изменения в расписание электричек ввели для обеспечения безопасности пассажиров.

«В целях обеспечения безопасности при осуществлении посадки/высадки пассажиров в период проведения футбольных матчей на стадионе «Фишт», в сутки 26 ноября отменяются стоянки на остановочных пунктах Известия и Олимпийская Деревня всем пригородным поездам, курсирующим на Сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги», — сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород».

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