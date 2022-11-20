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В Сочи 26 ноября из-за футбольного матча временно изменится расписание электричек

Общество
20.11.2022 10:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-26-noyabrya-iz-za-futbolnogo-matcha-vremenno-izmenitsya-raspisanie-elektrichek
В Сочи 26 ноября из-за футбольного матча временно изменится расписание электричек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

В день встречи ФК «Сочи» с ЦСКА в рамках турнира Фонбет Кубок России пригородные поезда не будут останавливаться в пунктах «Известия» и «Олимпийская деревня».

Изменения в расписание электричек ввели для обеспечения безопасности пассажиров.

«В целях обеспечения безопасности при осуществлении посадки/высадки пассажиров в период проведения футбольных матчей на стадионе «Фишт», в сутки 26 ноября отменяются стоянки на остановочных пунктах Известия и Олимпийская Деревня всем пригородным поездам, курсирующим на Сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги», — сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород».

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