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В Геленджике часть улиц закрыли для проезда из-за ремонта водопровода и канализации

Общество
18.11.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-chast-ulits-zakryli-dlya-proezda-iz-za-remonta-vodoprovoda-i-kanalizatsii
В Геленджике часть улиц закрыли для проезда из-за ремонта водопровода и канализации
Фото t.me/adm_gelen

В частности, до 8 декабря автомобилисты не смогут проехать на участке улицы Советской от Шевченко до Тельмана. Там идет строительство самотечного канализационного коллектора.

Кроме того, до 30 ноября на участке улицы Толстого от Ленина до Горького движение автотранспорта закрыто из-за реконструкции водопроводной сети.

Также до 25 ноября закрыли для движения участок улицы Кирова от Советской до Первомайской. Ограничения движения ввели на время строительства участка водопровода.

Автовладельцев просят планировать маршруты с учетом ограничений, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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