На Крымском мосту 19 ноября перекроют движение транспорта
Общество
17.11.2022 16:04
Движение автомобильного транспорта на мосту ограничат с 4:00 до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Водителей попросили заранее планировать свои поездки между Краснодарским краем и Крымом на 19 ноября и внимательно следить за поступающей информацией, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Движение транспорта на Крымском мосту ранее приостанавливали 16 ноября в аналогичном режиме — с 4:00 до 16:00. В тот день ограничение движения транспорта на мосту прошло согласно плану.
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