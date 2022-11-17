Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Крымском мосту 19 ноября перекроют движение транспорта

Общество
17.11.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-19-noyabrya-perekroyut-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту 19 ноября перекроют движение транспорта
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Движение автомобильного транспорта на мосту ограничат с 4:00 до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки между Краснодарским краем и Крымом на 19 ноября и внимательно следить за поступающей информацией, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Движение транспорта на Крымском мосту ранее приостанавливали 16 ноября в аналогичном режиме — с 4:00 до 16:00. В тот день ограничение движения транспорта на мосту прошло согласно плану.

Читайте также: в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Про любимый мирный трактор: какие выводы стоит сделать из прилета украинской ракеты в Польшу
  2. В Ленинградском районе проводят ежегодную подготовку убежищ и укрытий в подвалах
  3. Фейк: в Ейске жильцы пострадавшего при крушении Су-34 дома не получили документы о выселении
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии
  6. Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях