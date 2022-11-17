На Крымском мосту 19 ноября перекроют движение транспорта

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Движение автомобильного транспорта на мосту ограничат с 4:00 до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки между Краснодарским краем и Крымом на 19 ноября и внимательно следить за поступающей информацией, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Движение транспорта на Крымском мосту ранее приостанавливали 16 ноября в аналогичном режиме — с 4:00 до 16:00. В тот день ограничение движения транспорта на мосту прошло согласно плану.

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