В Сочи 24 октября ожидаются ливни с грозой и сильный ветер

Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, 24 октября на курорте испортится погода: ожидается дожди с грозой и усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.

В связи с непогодой мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил всем службам города перейти на усиленный режим работы. Их работу будет контролировать оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи 24 октября рекомендовали отказаться от отдыха у воды и не парковать автомобили под рекламными конструкциями и деревьями. При возникновении происшествий необходимо звонить по номерам телефонов: 112 или 010, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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