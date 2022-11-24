В Сочи 24 ноября пройдет концерт Национального филармонического оркестра России
Культура
24.11.2022 11:25
Его возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.
Свою оригинальную программу «Уголок Франции» Спиваков представит в главных культурных центрах юго-западной части страны. Такой концерт уже прошел в Краснодаре.
«Захотелось привезти Францию в это турне. Для вас прозвучат произведения Ибера и Равеля. В первом отделении оркестр исполнит транскрипцию Родиона Константиновича Щедрина на музыку Безе к опере «Кармен», — рассказал Владимир Спиваков.
Эти гастроли проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Национальный филармонический оркестр России в нынешнем сезоне отмечает свое 20-летие.
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