В Сочи 24 ноября пройдет концерт Национального филармонического оркестра России

Видео канала «Кубань 24»

Его возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Свою оригинальную программу «Уголок Франции» Спиваков представит в главных культурных центрах юго-западной части страны. Такой концерт уже прошел в Краснодаре.

«Захотелось привезти Францию в это турне. Для вас прозвучат произведения Ибера и Равеля. В первом отделении оркестр исполнит транскрипцию Родиона Константиновича Щедрина на музыку Безе к опере «Кармен», — рассказал Владимир Спиваков.

Эти гастроли проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Национальный филармонический оркестр России в нынешнем сезоне отмечает свое 20-летие.

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