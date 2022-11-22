«Педальный конь» и компания: в Краснодаре пройдет выставка советских игрушечных машин
С 25 ноября посетители Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына смогут увидеть собрание редких раритетных игрушек коллекционера Александра Лунева и экспонаты из фондов музея. В экспозицию «Крути педали» войдет порядка 70 детских машин.
В числе экспонатов легендарный «Педальный конь», мотороллер «Крошка», «Урал», «Львовянка», созданная по образу «Жигулей», «Москвич 403», напоминающий одновременно итальянский Giordani и американский Studebaker. Также посетители увидят игрушечную машину «Нева», прототипом которой стала «Чайка», и «Радугу-М3», она же «автомобиль из будущего».
Детские педальные машины производил Омский авиационный завод «Полет», Львовский завод «Автопогрузчик», Ленинградский «ЛАЗ», а также АЗЛК, ЧКПЗ и другие машиностроительные заводы СССР. Их производство полностью было прекращено в 90-е годы.
Также на выставке представят коллекционные игрушечные машинки. Выставку «Крути педали» приурочили к вековой дате образования СССР.
Посетить экспозицию можно по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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