В Краснодаре представят 300 произведений «Товарищества кубанских художников»
Выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «30 лет Товариществу кубанских художников» откроется 24 ноября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.
В рамках выставки представят 300 произведений более чем 130 авторов.
«Товарищество кубанских художников» (ранее «Объединенный союз кубанских художников») было создано в 1992 году художником-монументалистом Анатолием Кашкуревичем. Организация объединила художников краснодарского художественного комбината, преподавателей краевых заведений и художников из станиц и поселков Кубани.
На юбилейной выставке представят практически все виды изобразительного искусства. Посетители увидят работы из бисквитного фарфора, папье-маше, гобелены, батики, резьбу по дереву и камню, скульптуру.
Кроме того, среди работ будут произведения, отражающие патриотические чувства авторов.
На выставке можно увидеть все направления современного искусства: реализм, романтизм, абстракция, фото и гиперреализм, концептуализм, как в живописи, так и в графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Выставка продлится до 4 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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