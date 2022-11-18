В Краснодаре в Театре Защитника Отечества открыли выставку ко дню рождения Епистинии Степановой
Культура
18.11.2022 20:43
В холле Театра Защитника Отечества разместили передвижную выставку. Ее привезли из Тимашевского района.
На стендах — вся жизнь семьи Степановых. Герои войны, их судьбы и письма. А на сцене театра показали спектакль о женщинах, которые проводили своих сыновей на фронт. Постановка называется «Мамочки».
Всех зрителей спектакля пригласили в Тимашевский район в музей Епистинии Степановой.
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