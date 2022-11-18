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В Краснодаре в Театре Защитника Отечества открыли выставку ко дню рождения Епистинии Степановой

Культура
18.11.2022 20:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-teatre-zashhitnika-otechestva-otkryli-vystavku-ko-dnyu-rozhdeniya-epistinii-stepanovoj
Видео канала «Кубань 24»

В холле Театра Защитника Отечества разместили передвижную выставку. Ее привезли из Тимашевского района.

На стендах — вся жизнь семьи Степановых. Герои войны, их судьбы и письма. А на сцене театра показали спектакль о женщинах, которые проводили своих сыновей на фронт. Постановка называется «Мамочки».

Всех зрителей спектакля пригласили в Тимашевский район в музей Епистинии Степановой.

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