В Краснодаре в Театре Защитника Отечества открыли выставку ко дню рождения Епистинии Степановой

Видео канала «Кубань 24»

В холле Театра Защитника Отечества разместили передвижную выставку. Ее привезли из Тимашевского района.

На стендах — вся жизнь семьи Степановых. Герои войны, их судьбы и письма. А на сцене театра показали спектакль о женщинах, которые проводили своих сыновей на фронт. Постановка называется «Мамочки».

Всех зрителей спектакля пригласили в Тимашевский район в музей Епистинии Степановой.

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