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В Сочи 23 октября пройдет финал автогонок на выносливость

Спорт
16.10.2022 13:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-23-oktyabrya-projdet-final-avtogonok-na-vynoslivost
В Сочи 23 октября пройдет финал автогонок на выносливость
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал Russian Endurance Challenge пройдет 23 октября в 14:00 на Автодроме Сочи. Вход свободный.

В списке участников финала известные гонщики Даниил Квят, Роман Русинов, Виталий Петров, Михаил Алешин, Сергей Сироткин.

Russian Endurance Challenge — это серия гоночных марафонов на длинную дистанцию продолжительностью до четырех часов. В ходе марафона допускается смена пилотов, замена шин и дозаправка.

Гонки на выносливость проходят в РФ с 2015 года. Победителей определяют в абсолютном зачете и в классах.

В 2022 году году число этапов увеличили до четырех. Первые три провели в Подмосковье. В них приняли участие 40 экипажей и 100 гонщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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