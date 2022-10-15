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Российские саночники примут участие в турнире на «Кубок Сириуса»

Спорт
15.10.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-sanochniki-primut-uchastie-v-turnire-na-kubok-siriusa
Российские саночники примут участие в турнире на «Кубок Сириуса»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования пройдут с 23 по 28 ноября на олимпийской трассе в Сочи.

«До 17 октября на трассе в Сочи будет тренироваться основная команда, до 20 октября — юниоры. Потом они разъедутся по домам, чтобы 7 ноября вернуться обратно на сбор сюда», — рассказал исполнительный директор Федерации санного спорта РФ Станислав Тюрин.

После сборов спортсмены примут участие в турнире на «Кубок Сириуса». Это будут первые соревнования сезона 2022/23.

Принимать участие в международных соревнованиях российским спортсменам из-за ситуации на Украине запретил исполком Международной федерации санного спорта, сообщает ТАСС.

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