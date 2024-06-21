В Сочи 22 июня ограничат движение в районе Завокзального мемориального комплекса

Временное ограничение движения транспорта введут в связи с проведением акции «Свеча Памяти».

В День памяти и скорби 22 июня с 4:00 состоятся возложения цветов к мемориальным комплексам во всех районах курорта. Также все желающие могут принести горящие свечи и оставить их у памятников в рамках акции «Свеча памяти».

Одним из основных мероприятий станет возложение цветов и акция «Свеча памяти» на Завокзальном мемориальном комплексе. В связи с этим с 20:00 21 июня до 7:00 22 июня будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улицы Севастопольской с переулком Севастопольским, в районе дома № 17 на улице Севастопольской и на пересечении улиц Севастопольской и Тоннельной. Жителей и гостей Сочи просят учитывать изменения при планировании поездок, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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