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В Сочи водителям придется объезжать участок дороги из-за борьбы с оползнями

Общество
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В Сочи водителям придется объезжать участок дороги из-за борьбы с оползнями
Фото пресс-службы администрации Сочи

В ночь с 23 на 24 июня временно перекроют движение на участке Новороссийского шоссе от пересечения с улицей Л. Украинки до поворота к памятному кресту на мысе Видном.

По словам главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Александра Кулика, ограничение движения на Новороссийском шоссе — вынужденная мера. Специалисты тщательно изучат местность и выработают план противооползневых мероприятий, чтобы водители могли безопасно проезжать по этому участку дороги. Завершить все мероприятия планируют в течение лета.

Объезд участка в обоих направлениях будет доступен по трассе А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия». Кроме того, на время проведения работ изменится схема движения автобусного маршрута № 49, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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