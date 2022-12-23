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В Сочи 2023 год объявили Годом архитектуры

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-2023-god-obyavili-godom-arhitektury
В Сочи 2023 год объявили Годом архитектуры
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 23 декабря сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Мэр отметил, что это направление выбрали на основании запроса горожан совместно с общественниками и экспертным сообществом Градостроительного совета.

«В последние годы мы вместе поставили серьезные задачи, связанные с ограничением строительства, взяли паузу на переосмысление города и переход к комплексному развитию территории. Сейчас идет разработка нашей градостроительной конституции — Генерального плана, который примем в 2023 году», — написал глава Сочи в Telegram.

По его словам, в генплане отразят «всю необходимую городу социальную, коммунальную и инженерную инфраструктуру».

«Каждый пункт обязательно согласовываем с нашими жителями — именно их пожелания в основе нового Генплана. При этом нам важно сохранить историческое наследие города, продолжить лучшие традиции сочинской архитектуры», — уточнил Копайгородский.

В рамках Года архитектуры в Сочи продолжат работу над проектом «Две реки — одно море». Также продолжат благоустройство парков, скверов и набережных.

«Важнейшая задача — развивать городские территории в гармонии с природой. Основные экопринципы мы заложили в Год экологии. Сегодня они в основе всех новых проектов по созданию современных общественных пространств», — добавил мэр.

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