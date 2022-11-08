В Сочи 20 ноября ограничат движение транспорта из-за Крестного хода
Общество
08.11.2022 12:22
Крестный ход пройдет от храма Святого князя Владимира до храма Святого Михаила Архангела.
Шествие приурочили ко Дню Святого Михаила Архангела — небесного покровителя Сочи, праздник в честь которого отмечают 21 ноября.
В связи с этим 20 ноября с 11:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам Виноградной, Егорова, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской и Москвина.
Жителей и гостей города просят учитывать изменения при планировании маршрута, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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