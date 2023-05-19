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В Сочи 19 мая произошло землетрясение магнитудой 3,1

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-19-maya-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-3-1
В Сочи 19 мая произошло землетрясение магнитудой 3,1
В Сочи 19 мая произошло землетрясение магнитудой 3,1

Подземные толчки на глубине 5 км на территории города-курорта зафиксировала Обнинская сейсмостанция.

Магнитуда землетрясение составила 3,1 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 2-3 балла.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: землетрясение магнитудой 3,2 произошло 15 мая в Туапсе. Подземный толчок зафиксировали в 4:10.

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