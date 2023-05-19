В Сочи 19 мая произошло землетрясение магнитудой 3,1
Происшествия
19.05.2023 16:04
Подземные толчки на глубине 5 км на территории города-курорта зафиксировала Обнинская сейсмостанция.
Магнитуда землетрясение составила 3,1 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 2-3 балла.
«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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