В Сочи 19 мая произошло землетрясение магнитудой 3,1

Подземные толчки на глубине 5 км на территории города-курорта зафиксировала Обнинская сейсмостанция.

Магнитуда землетрясение составила 3,1 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 2-3 балла.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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