В Сочи 17-летний мопедист пострадал, врезавшись в припаркованный автомобиль

Авария произошла 2 июня в 1:20 на Курортном проспекте в Центральном районе Сочи.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мопеда Yamaha jog въехал в припаркованный автомобиль «Лада». Водительского удостоверения нужной категории у подростка нет.

В результате ДТП 17-летнему водителю потребовалась и была оказана медицинская помощь, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

В Госавтоинспекции напомнили, что мопедом могут управлять только лица, достигшие 16-летнего возраста, получившие права категории М.

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