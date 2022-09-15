В Сочи 15 сентября пройдет джазовый парад и гала-концерт Sochi Jazz Festival

Фото пресс-службы администрации Сочи.

Тринадцатый международный фестиваль Sochi Jazz Festival проходит на курорте с 14 по 18 сентября. В этом году он посвящен 100-летию российского джаза.

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана является одним из самых ярких культурных событий бархатного сезона в Сочи. Традиционный парад джазовых музыкантов начнется в 17:00 15 сентября. Он пройдет на улице Навагинской. Открытые выступления состоятся 15 и 16 сентября на площади Флага. Выступят биг-бенды «Сочи», «Саранск», эстрадно-джазовый оркестр Астраханской государственной филармонии, московский квартет Антона Чекурова и другие музыкальные коллективы России.

Главные концерты состоятся в зале «Фестивальный» 17 и 18 сентября. Хедлайнерами станут Лариса Долина, группа Therr Maitz и основатель Sochi Jazz Festival — Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте «Sochi Jazz Festival», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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