В Сочи 15 сентября пройдет джазовый парад и гала-концерт Sochi Jazz Festival
Тринадцатый международный фестиваль Sochi Jazz Festival проходит на курорте с 14 по 18 сентября. В этом году он посвящен 100-летию российского джаза.
Джазовый фестиваль Игоря Бутмана является одним из самых ярких культурных событий бархатного сезона в Сочи. Традиционный парад джазовых музыкантов начнется в 17:00 15 сентября. Он пройдет на улице Навагинской. Открытые выступления состоятся 15 и 16 сентября на площади Флага. Выступят биг-бенды «Сочи», «Саранск», эстрадно-джазовый оркестр Астраханской государственной филармонии, московский квартет Антона Чекурова и другие музыкальные коллективы России.
Главные концерты состоятся в зале «Фестивальный» 17 и 18 сентября. Хедлайнерами станут Лариса Долина, группа Therr Maitz и основатель Sochi Jazz Festival — Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром.
Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте «Sochi Jazz Festival», сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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